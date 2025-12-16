Come sta il consigliere di Arce rimasto gravemente ferito nell'incidente in Ciociaria in cui è morto il dottor Attinà

Alessandro Simone, consigliere del Comune di Arce, è rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto in Ciociaria, nel quale ha perso la vita il dottor Domenico Mimmo Attinà. Le sue condizioni di salute sono monitorate attentamente, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sul decorso delle cure.

Come sta Alessandro Simone, il consigliere del Comune di Arce, rimasto ferito sabato scorso nel frontale in cui ha perso la vita Domenico Mimmo Attinà. Fanpage.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Come sta il consigliere di Arce rimasto gravemente ferito nell’incidente in Ciociaria in cui è morto il dottor Attinà - Come sta Alessandro Simone, il consigliere del Comune di Arce, rimasto ferito sabato scorso nel frontale in cui ha perso la vita Domenico Mimmo Attinà ... fanpage.it

È di Arce la vittima del grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Monti Lepini. A perdere la vita è stato il medico gastroenterologo Domenico Attinà, 78 anni, originario di Isoletta d’Arce. Resta in condizioni critiche il consigliere comunale Alessand - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.