Come si portano i bambini all’Opera | i laboratori della Fondazione Zeffirelli

Portare i bambini all’opera può sembrare una sfida difficile, ma con i giusti approcci diventa un’esperienza affascinante e educativa. I laboratori della Fondazione Zeffirelli offrono un’opportunità unica per avvicinare i più giovani a questo mondo, rendendo l’arte lirica accessibile e coinvolgente. Scopri come i laboratori facilitano il primo contatto dei bambini con l’opera e stimolano la loro curiosità.

Portare i bambini all’opera lirica è una sfida che sembra insormontabile solo finché non si prova davvero a farlo. Appena si entra nei luoghi giusti, con le persone giuste e i linguaggi adatti, la distanza si accorcia in fretta. Alla Fondazione Franco Zeffirelli, nel cuore di Firenze, questo. Firenzetoday.it Di seguito trovi una raccolta di fonti e contenuti collegati alla notizia, con link esterni utili per approfondire lo stesso tema. Il rito guidato da don Costantino: i bambini portano in chiesa Gesù Bambino per il presepio, nel segno della gioia dell’Avvento e del valore del Presepio - facebook.com facebook

Puoi usare la ricerca per visualizzare altre notizie e contenuti video sullo stesso argomento, così da seguire eventuali aggiornamenti.