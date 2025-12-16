Immaginare Milano con i Navigli riaperti significa riscoprire un volto più autentico e vivace della città. In questo articolo, esploreremo come potrebbe cambiare l’atmosfera e la vivibilità di Milano se i canali storici tornassero a essere accessibili, attraverso una visione immaginaria creata con l’AI e strumenti innovativi come Google Gemini e Flow.

Salve, ho fatto questo video sui Navigli di Milano con l'AI con Google Gemini e Flow come sarebbe Milano se i Navigli venissero riaperti se volete pubblicarlo do il mio consenso - basta che mi citiate: Lorenzo Marranini potete trovarlo su youtube, oppure sulla pagina di Milano Sparita e da. Milanotoday.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Navigli, Milano

Video Navigli, Milano Video Navigli, Milano

Come sarebbe Milano se i Navigli fossero riaperti: il video - I “Navigli interrati” sono storicamente quei tratti del sistema di canali di Milano che furono progressivamente coperti, soprattutto tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, per motivi di igiene, ... milanotoday.it

Perché sarebbe pericoloso rendere balneabili i navigli di Milano - Con il caldo che aumenta e la scarsità delle piscine pubbliche, il problema di dove rinfrescarsi a Milano torna attuale. fanpage.it

Leggo sulla @Gazzetta_it che Vicario sarebbe felice di sbarcare a Milano dopo il Mondiale. Alla soglia dei 30 anni è un parametro lontano da Oaktree. Sinceramente non credo per niente all’operazione. L’Inter, a mio avviso, si concentrerà su profili più giovani x.com

Brignone: "Milano Cortina Ci sto provando, sarebbe un sogno fare la portabandiera" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook