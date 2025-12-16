Kyle MacLachlan, noto per il ruolo di Dale Cooper in Twin Peaks, ha conquistato anche la Generazione Z grazie a Fallout e alla sua presenza su TikTok. A 66 anni, l’attore si è reinventato come un guru digitale, consolidando la sua popolarità tra i giovani e dimostrando come le star del passato possano rimanere rilevanti nel mondo dei social media.

Come Kyle MacLachlan è diventato il guru della Gen-Z con Fallout e ancora di più su TikTok

Kyle MacLachlan, 66 anni, indimenticabile interprete di Dale Cooper, l’agente dell’FBI amante del caffè nella serie cult Twin Peaks, è senza dubbio il migliore tra i grandi nomi del cinema e della televisione che hanno aggiunto la fama sui social media al loro già vasto portfolio. In questa era iper-connessa, dominata da meme effimeri e sketch virali da quindici secondi, persino Anthony Hopkins, Francis Ford Coppola e Werner Herzog hanno ceduto al fascino del doomscrolling. Non è un caso se Kyle MacLachlan ha conquistato oltre 1,2 milioni di follower su Instagram e sfiora il milione su TikTok. I suoi video sono insieme divertenti e magnetici, autentici e ironici, un equilibrio che associamo ai creator della Generazione Z, ma raramente a un sessantenne. Gqitalia.it

