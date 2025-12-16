Come Kyle MacLachlan è diventato il guru della Gen-Z con Fallout e ancora di più su TikTok
Kyle MacLachlan, noto per il ruolo di Dale Cooper in Twin Peaks, ha conquistato anche la Generazione Z grazie a Fallout e alla sua presenza su TikTok. A 66 anni, l’attore si è reinventato come un guru digitale, consolidando la sua popolarità tra i giovani e dimostrando come le star del passato possano rimanere rilevanti nel mondo dei social media.
Kyle MacLachlan, 66 anni, indimenticabile interprete di Dale Cooper, l’agente dell’FBI amante del caffè nella serie cult Twin Peaks, è senza dubbio il migliore tra i grandi nomi del cinema e della televisione che hanno aggiunto la fama sui social media al loro già vasto portfolio. In questa era iper-connessa, dominata da meme effimeri e sketch virali da quindici secondi, persino Anthony Hopkins, Francis Ford Coppola e Werner Herzog hanno ceduto al fascino del doomscrolling. Non è un caso se Kyle MacLachlan ha conquistato oltre 1,2 milioni di follower su Instagram e sfiora il milione su TikTok. I suoi video sono insieme divertenti e magnetici, autentici e ironici, un equilibrio che associamo ai creator della Generazione Z, ma raramente a un sessantenne. Gqitalia.it
KYLE MACLACHLAN IN ZEGNA ALLA PREMIERE DELLA SECONDA STAGIONE DI “FALLOUT” A LOS ANGELES Kyle Maclachlan indossa abito e camicia Trofeo: tutto ZEGNA. @zegna - facebook.com facebook
