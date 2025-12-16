Come il whisky tradizionale si rinnova nel terzo millennio Il caso di The Glenrothes

Il whisky tradizionale si evolve nel terzo millennio, mantenendo la sua storica identità ma innovando in immagine e packaging. Un esempio emblematico è The Glenrothes, distilleria scozzese fondata nel 1879, che ha scelto di rinnovarsi profondamente, con un restyling che unisce tradizione e modernità per conquistare nuove generazioni di appassionati.

The Glenrothes è una storica distilleria scozzese fondata nella cittadina di Rothes nel 1879, una storia nota agli appassionati del Re dei Distillati, Sua Maestà Scotch Whisky, eppure la strada scelta è quella di un restyling profondo dell'immagine e di un packaging completamente riprogettato. Il restyling, curato dall'agenzia di branding e design londinese Lewis Moberly, ridefinisce l'identità visiva di The Glenrothes, costruendo una gamma coerente e riconoscibile. La bottiglia tondeggiante iconica della distilleria è stata reinterpretata con un profilo più alto ed elegante e un collo più slanciato.

