Come il whisky tradizionale si rinnova nel terzo millennio Il caso di The Glenrothes

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il whisky tradizionale si evolve nel terzo millennio, mantenendo la sua storica identità ma innovando in immagine e packaging. Un esempio emblematico è The Glenrothes, distilleria scozzese fondata nel 1879, che ha scelto di rinnovarsi profondamente, con un restyling che unisce tradizione e modernità per conquistare nuove generazioni di appassionati.

come il whisky tradizionale si rinnova nel terzo millennio il caso di the glenrothes

© Gqitalia.it - Come il whisky tradizionale si rinnova nel terzo millennio. Il caso di The Glenrothes

The Glenrothes è una storica distilleria scozzese fondata nella cittadina di Rothes nel 1879, una storia nota agli appassionati del Re dei Distillati, Sua Maestà Scotch Whisky, eppure la strada scelta è quella di un restyling profondo dell’immagine e di un packaging completamente riprogettato. Il restyling, curato dall’agenzia di branding e design londinese Lewis Moberly, ridefinisce l’identità visiva di The Glenrothes, costruendo una gamma coerente e riconoscibile. La bottiglia tondeggiante iconica della distilleria è stata reinterpretata con un profilo più alto ed elegante e un collo più slanciato. Gqitalia.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.