Il cavallino di Ralph Lauren si conferma come il logo più desiderato nel mondo del menswear, dimostrando un fascino duraturo e una rinnovata popolarità tra gli appassionati di moda maschile. Un simbolo che incarna eleganza e tradizione, riappropriandosi del centro dell’attenzione nel panorama fashion attuale.

© Gqitalia.it - Come il cavallino di Ralph Lauren è diventato (di nuovo) il logo più ricercato del menswear

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dal lettering in grassetto di Supreme, alle due G intrecciate di Gucci, un logo è come la finestra sull'anima di un marchio. Lo puoi trovare nascosto con discrezione sul retro del colletto di una camicia, o ben visibile dietro un paio di jeans. Alcuni loghi vanno di moda per una stagione e poi scompaiono. C'è n'è però uno che ha resistito e ha superato la prova del tempo: l'iconico cavallino di Polo Ralph Lauren. Gqitalia.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ralph Lauren accelera in Cina, previsti ricavi a doppia cifra - Il marchio del cavallino al galoppo, sinonimo di wasp style e sogno americano a quattro bottoni, ha deciso di premere sull’acceleratore in Cina, dove ha quasi ... milanofinanza.it