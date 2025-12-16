Comanda il campionato il dna bianconero ma non la Juve

Il calcio italiano contemporaneo, spesso orientato verso analisi statistiche e tattiche sofisticate, è dominato da due figure controverse. Nonostante il clamore mediatico e le nuove tendenze, il vero potere nel campionato sembra ancora essere detenuto da un elemento inatteso, che sfida le aspettative e i luoghi comuni del “calcio moderno”.

Il paradosso è questo: il “calcio moderno” italiano, quello che si riempie la bocca di xG, di pressing alto, di “progetti tecnici” e di storytelling patinato, oggi continua a vivere anche – e soprattutto – grazie a due uomini che una certa critica snob considera quasi un’imbarazzante coazione a. Today.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. JUVENTUS, SARRI LA JUVE È INALLENABILE Video JUVENTUS, SARRI LA JUVE È INALLENABILE Video JUVENTUS, SARRI LA JUVE È INALLENABILE Women in B&W – Chiara Beccari, baseball nel DNA ma cuore tutto bianconero - Gli esordi, la scalata nei settori giovanili della Juventus, il primo contratto da professionista, San Marino e il papà: la storia di Chiara Beccari. gianlucadimarzio.com Juve, Del Piero: "La colpa non è di Tudor, manca il Dna bianconero" - È quello che ho vissuto io da giovane e nel corso di tutta la mia storia ... sportmediaset.mediaset.it COMANDA NAPOLI Il Napoli batte la Juventus 2-1 con doppietta di Hojlund e si conferma in testa al campionato. Terza vittoria di fila, Atalanta, Roma e Juventus messe all'angolo una dietro l'altra , settima vittoria consecutiva in casa contro i bianconeri. Un ann - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.