Colpo grosso a Chi vuol essere milionario? ma quanto resta davvero in caso di vincita?

La vincita del primo e più ambito premio già alla seconda puntata di "Chi vuol essere milionario?" ha ovviamente attirato l'attenzione mediatica: a trionfare, portando a casa il milione di euro in palio, è stata la signora Vittoria Licari, 69 anni, la quinta concorrente in assoluto nell'edizione italiana a raggiungere la vetta più alta del celebre quiz condotto da Gerry Scotti. La domanda più ricorrente, quella che costantemente si ripete anche in caso di incassi al Gratta e Vinci, alla Lotteria Italia o al SuperEnalotto, è sempre la stessa: "Quanto incassa per davvero il vincitore?". Quando si parla di giochi a premi e quiz televisivi, è bene rimarcare il fatto che nel nostro Paese le cifre vinte vengono decurtate del 20% fin da subito a titolo di imposta sostitutiva: questa percentuale viene quindi dedotta dal totale al momento del pagamento al concorrente, che sul rimanente non dovrà versare altre tasse. Ilgiornale.it

