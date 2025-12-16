Colosseo sequestrata la casa occupata per 18 anni dalla famiglia di Matteo Baldascini

Un appartamento situato nei pressi del Colosseo di Latina, occupato abusivamente da una famiglia da 18 anni, è stato oggetto di sequestro preventivo. L'intervento si inserisce nelle operazioni di tutela del patrimonio pubblico e di contrasto all'occupazione illegale di immobili.

Sequestro preventivo di un appartamento al Colosseo di Latina, occupato abusivamente e continuativamente da 18 anni. I carabinieri hanno dato esecuzione al decreto nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre.Gli occupanti abusivi erano una donna di 45 anni del capoluogo e il figlio di 22, Matteo. Latinatoday.it

