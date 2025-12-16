Collisioni Alfa ospite delle Giornate Giovani in piazza Medford ad Alba sabato 4 luglio

Sabato 4 luglio, in piazza Medford ad Alba, Collisioni Alfa sarà il protagonista delle Giornate Giovani, evento organizzato in collaborazione con Banca D’Alba. Un’occasione per coinvolgere i giovani e vivere momenti di musica, cultura e divertimento in una giornata dedicata alla scoperta e alla condivisione.

Sarà  Alfa  il primo protagonista della grande  Giornata Giovani  di Collisioni  in collaborazione con Banca D’Alba  prevista  sabato 4 luglio  in Piazza Medford ad Alba. Il programma giornaliero vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti, per una  maratona di concerti non stop  dedicata all’ indie, genere musicale che ha segnato – e tuttora rappresenta – un importante momento di rinnovamento per la musica italiana. Alfa  è reduce da un 2025 straordinario, segnato da un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i  protagonisti della nuova scena cantautorale italiana:  una serie di tour che hanno registrato il tutto esaurito non solo in Italia, ma anche in Europa, portando la sua musica oltre i confini nazionali. Nuovasocieta.it

