Colleziona 37 denunce | a giudizio per i furti in chiesa nei negozi e per le truffe agli anziani

Un uomo è stato rinviato a giudizio per 37 episodi di furti, truffe e altri reati contro il patrimonio commessi tra Perugia, Bastia Umbra, Corciano, Magione e Deruta. Tra le accuse figurano furti in chiesa, negozi e truffe agli anziani. Venticinque persone si sono costituite parte civile nel procedimento giudiziario.

Rinviato a giudizio per 37 episodi criminali tra furti, truffe e altri reati contro il patrimonio commessi tra Perugia, Bastia Umbra, Corciano, Magione e Deruta, con 25 persone che si sono costituite parte civile. L'imputato, un italiano di 39 anni, difeso dall'avvocato Vincenzo Bochicchio.

