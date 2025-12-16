Cogne carabiniere soccorre donna e lei lo investe | il militare è in prognosi riservata

Nel pomeriggio di ieri a Cogne, un carabiniere è stato investito da una donna mentre interveniva per soccorrerla. L'incidente ha provocato gravi ferite al militare, attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. La dinamica dell’accaduto è al centro delle indagini delle autorità locali.

È ricoverato in rianimazione e resta in prognosi riservata con politrauma il carabiniere investito nella serata di ieri a Cogne, in Valle d’Aosta. Nel corso della serata di ieri, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per prestare soccorso a una donna con l’auto elettrica in panne. I militari, dopo aver aiutato a far ripartire il veicolo, hanno invitato la donna a seguirli in una vicina piazzola di sosta, per consentire la ricarica della batteria dell’auto. Mentre i militari dell’Arma si avvicinavano a piedi al veicolo per aiutare la donna, quest’ultima ha improvvisamente avviato la marcia dell’auto investendo intenzionalmente un militare e tentando di investire l’altro. Lapresse.it

