Cogne carabiniere soccorre donna e lei lo investe | il militare è in prognosi riservata

Nel pomeriggio di ieri a Cogne, un carabiniere è stato investito da una donna mentre interveniva per soccorrerla. L'incidente ha provocato gravi ferite al militare, attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. La dinamica dell’accaduto è al centro delle indagini delle autorità locali.

© Lapresse.it - Cogne, carabiniere soccorre donna e lei lo investe: il militare è in prognosi riservata È ricoverato in rianimazione e resta in prognosi riservata con politrauma il carabiniere investito nella serata di ieri a Cogne, in Valle d’Aosta. Nel corso della serata di ieri, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per prestare soccorso a una donna con l’auto elettrica in panne. I militari, dopo aver aiutato a far ripartire il veicolo, hanno invitato la donna a seguirli in una vicina piazzola di sosta, per consentire la ricarica della batteria dell’auto. Mentre i militari dell’Arma si avvicinavano a piedi al veicolo per aiutare la donna, quest’ultima ha improvvisamente avviato la marcia dell’auto investendo intenzionalmente un militare e tentando di investire l’altro. Lapresse.it “Annamaria oggi”. Delitto Cogne, 16 anni dopo: ecco che fine ha fatto la Franzoni | La prove del no Carabiniere investito da un’auto a Cogne: è grave, donna in arresto per tentato omicidio - Un intervento di soccorso si trasforma in tragedia a Cogne: un carabiniere gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto elettrica, mentre la conducente viene arrestata per tentato omicidio ... notizie.it

