Cogne carabiniere soccorre automobilista lei lo investe deliberatamente | il militare è grave

A Cogne, un carabiniere intervenuto per soccorrere un’automobilista in panne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito deliberatamente dalla stessa automobilista. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale e ha portato all’arresto della donna coinvolta.

Cogne, carabiniere soccorre automobilista ma lei lo investe: è grave - Il militare è stato investito un'auto elettrica in panne, condotta da una 41enne, di origine francese, e ora si trova in pericolo di vita all'ospedale Parini di Aosta. tg24.sky.it

