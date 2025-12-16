Cocaina criptofonini auto clonate e ' canali' internazionali

Le indagini condotte dalla procura di Perugia hanno portato alla luce un'organizzazione criminale coinvolta in traffico di stupefacenti, utilizzo di criptofoni, auto clonate e canali internazionali. L'inchiesta evidenzia un complesso sistema di attività illecite finalizzate alla gestione e allo spaccio di droga, mettendo in luce modalità operative innovative e reti transnazionali.

Per gli investigatori e la procura di Perugia si tratta di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Cocaina, nello specifico. “Associazione” organizzata e strutturata in modo “piramidale”. La guardia di finanza di Perugia ha dato esecuzione a un'ordinanza di. Perugiatoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Criptofonini e auto clonate per un presunto traffico di cocaina - Anche criptofonini e auto clonate perfettamente identiche ad altre, originali, regolarmente transitanti in Italia sarebbero stati utilizzati da una presunta associazione criminale dedito al traffico d ... msn.com

Perugia, traffico di cocaina con criptofonini e auto clonate: quattro misure cautelari - Un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina è stata smantellata dagli uomini della Guardia di Finanza che dal 2022, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno indagat ... umbria24.it

Gli indagati parmensi hanno dai 23 ai 36 anni, ecco come gestivano la droga tra depositi, criptofonini, auto con doppi fondi e camionisti compiacenti per il trasporto del soldi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.