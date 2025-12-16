Cocaina criptofonini auto clonate e ' canali' internazionali

Le indagini condotte dalla procura di Perugia hanno portato alla luce un'organizzazione criminale coinvolta in traffico di stupefacenti, utilizzo di criptofoni, auto clonate e canali internazionali. L'inchiesta evidenzia un complesso sistema di attività illecite finalizzate alla gestione e allo spaccio di droga, mettendo in luce modalità operative innovative e reti transnazionali.

Per gli investigatori e la procura di Perugia si tratta di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Cocaina, nello specifico. "Associazione" organizzata e strutturata in modo "piramidale". La guardia di finanza di Perugia ha dato esecuzione a un'ordinanza di.

cocaina criptofonini auto clonateCriptofonini e auto clonate per un presunto traffico di cocaina - Anche criptofonini e auto clonate perfettamente identiche ad altre, originali, regolarmente transitanti in Italia sarebbero stati utilizzati da una presunta associazione criminale dedito al traffico d ... msn.com

Perugia, traffico di cocaina con criptofonini e auto clonate: quattro misure cautelari - Un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina è stata smantellata dagli uomini della Guardia di Finanza che dal 2022, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno indagat ... umbria24.it

