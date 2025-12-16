Cobolli Gigli | Elkann dice che non vende la Juventus? Diceva così anche di Gedi

Giovanni Cobolli Gigli mette in discussione le dichiarazioni di John Elkann sulla possibile vendita della Juventus, ricordando come anche in passato Elkann abbia smentito altre operazioni, come quella di Gedi. La questione resta aperta e alimenta i dubbi sulla reale volontà di Exor di mantenere il controllo del club.

Giovanni Cobolli Gigli, presidente della Juventus dal 2006 al 2009, non si fida completamente delle parole con cui nei giorni scorsi John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha smentito la possibilità che la holding di famiglia venda il club bianconero. “Due mesi fa ha fatto delle dichiarazioni su Gedi e poi sono volate via con il vento dell’inverno”, osserva durante il programma radiofonico Radio Anch’io Sport, in onda su Rai Radio 1 L’ex presidente fa riferimento all’imminente cessione di Gedi al greco Theodore Kyriakou, presidente di Antenna Group: nei mesi scorsi Exor aveva indirettamente smentito le voci sulla vendita del gruppo editoriale, ma ora quell’operazione è sul punto di concretizzarsi. Tpi.it

ESCLUSIVA, L'INTERVENTO DI COBOLLI SULLA SITUAZIONE IN CASA JUVE

