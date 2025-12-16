Cna Toscana Centro lancia l’allarme | La deindustrializzazione è realtà Ora un nuovo modello di sviluppo

Cna Toscana Centro evidenzia una crisi di lunga durata: la deindustrializzazione che ha colpito l’area di Prato e Pistoia. Per affrontare questa sfida, si propone di puntare su settori di eccellenza come il distretto ferroviario e di valorizzare i percorsi ITS, al fine di sviluppare nuove opportunità e figure professionali qualificati.

Di fronte ad una fase oramai strutturale di deindustrializzazione, che va avanti da oltre vent’anni, l’area produttiva di Prato e Pistoia deve pensare ad altro e puntare, nella nostra città, su eccellenze specifiche come quelle del distretto ferroviario, favorendo e valorizzando sempre di più i percorsi intrapresi degli Its in modo da reperire figure professionali che, al momento, mancano. E’ stato questo il tema principale che si è dibattuto ieri in un convegno organizzato da Cna Toscana Centro dal titolo "Le piccole e medie imprese, il motore della crescita dei territori" che ha visto la presenza dei vertici dell’associazione, ovvero il presidente Emiliano Melani e le guide delle aree territoriali di Pistoia e Prato, coordinati dal vicedirettore Stefano Vivai. Lanazione.it

