La Cna allerta sulla progressiva deindustrializzazione in Toscana, evidenziando un calo strutturale della manifattura e una diminuzione significativa dell’occupazione. La produzione industriale locale subisce una contrazione superiore alla media nazionale, rendendo urgente l’adozione di nuove strategie per sostenere il settore e rilanciare l’economia regionale.

Cna, allarme deindustrializzazione: "Manifattura in calo strutturale. Servono nuove strategie: le priorità"

La manifattura toscana è in calo strutturale, con l’occupazione passata dal 26% nel 1995 a meno del 18%, mentre la produzione industriale arretra più della media nazionale. Analoga congiuntura nei territori di Pistoia e Prato con una produzione industriale in decelerazione costante: -3.4 % (I semestre 2524), rallentamento dell’export (-0.8%), riduzione del volume delle operazioni bancarie del comparto produttivo (-5%) e un livellamento a ribasso delle retribuzioni. Questa la fotografia emersa nell’incontro di ieri dal titolo "Le piccole e medie imprese, il motore della crescita dei territori" che ha riunito, nella sede di Cna in via Perlasca, i vertici del sistema Cna Toscana Centro guidati dal presidente Emiliano Melani e dai presidenti delle Aree territoriali Pistoia e Prato, coordinati dal vicedirettore Stefano Vivai. Lanazione.it

