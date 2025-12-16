Clochard rapinato di 5 euro Poi la sigaretta in faccia Preso il figlio sedicenne di un noto imprenditore

Un episodio di violenza gratuita si è verificato recentemente, quando un clochard è stato vittima di una rapina senza motivo apparente. Il giovane responsabile, sedicenne e figlio di un noto imprenditore, ha agito senza un motivo chiaro, lasciando dietro di sé solo un bottino irrisorio e un gesto di intimidazione.

© Ilgiorno.it - Clochard rapinato di 5 euro. Poi la sigaretta in faccia. Preso il figlio sedicenne di un noto imprenditore Un raid senza un perché. Un obiettivo scelto a caso: un clochard. Un bottino magrissimo, per usare un eufemismo: 5,50 euro custoditi in una borsa. E poi quel gesto di estremo disprezzo per la vittima: il tentativo, per fortuna non riuscito, di spegnergli una sigaretta in un occhio. I due autori del blitz, che per fortuna non ha comportato conseguenze fisiche per l’aggredito, sono due sedicenni figli della cosiddetta Milano bene: uno, incensurato, rientra nella terza generazione di una nota dinastia di imprenditori che negli ultimi quarant’anni ha sviluppato un business che ha conquistato il mondo e che macina fatturati a sette zeri; l’altro, che nonostante la giovane età ha già accumulato alcuni precedenti, ha come padre un avvocato. Ilgiorno.it Questa purtroppo è Milano....?? #ruzzaorologi #orologio #rapina Clochard rapinato di 5 euro. Poi la sigaretta in faccia. Preso il figlio sedicenne di un noto imprenditore - L’intervento della polizia, il doppio arresto e il trasferimento al Beccaria. msn.com

Nella notte tra sabato e domenica, due ragazzini di 16 anni della “Milano bene” hanno aggredito un passante e successivamente un clochard in viale Sabotino. I 16enni sono stati fermati dalla polizia e portati nel carcere minorile Beccaria. Il commento di Milo I - facebook.com facebook