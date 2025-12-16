clima teso rabbia frustrazione e il confronto patrick englund tifosi

Il clima nel stadio Franchi è diventato teso, con un’atmosfera di rabbia e frustrazione. La sesta sconfitta stagionale della Robur si è consumata in un contesto silenzioso e desolato, senza il supporto dei tifosi, come annunciato dalla Curva Lorenzo Guasparri e dai Fedelissimi prima del match.

Si è consumata in un Franchi desolato e silenzioso la sesta sconfitta stagionale della Robur. Che nessuna voce si sarebbe levata dagli spalti, la Curva Lorenzo Guasparri, appoggiata anche dai Fedelissimi, lo aveva annunciato già alla vigilia del match. Indigesto il posticipo della sfida al lunedì alle 14,30, per i tifosi bianconeri: un orario scomodo in un giorno feriale, tanto da rendere impossibile a tanti appassionati di mettersi la sciarpa al collo. Desolata anche la Tribuna d’Onore, vuota se non per la presenza di uno dei soci di maggioranza del club, Patrick Englund. La curva, quando il Siena e il Camaiore hanno fatto il loro ingresso in campo, la loro ferma posizione l’hanno riassunta con uno striscione (nella foto): "Prefetto, Comune e società. Sport.quotidiano.net

