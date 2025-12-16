Clima riparte l’Italian Climate Incubator | candidature aperte fino al 10 gennaio
L’Italian Climate Incubator torna per il terzo anno, offrendo un programma gratuito di formazione e incubazione dedicato ad attivisti, associazioni e organizzazioni della società civile impegnati nella lotta alla crisi climatica. Le candidature sono aperte fino al 10 gennaio, offrendo un’opportunità per contribuire a una transizione ecologica più giusta.
Torna per il terzo anno consecutivo l’Italian Climate Incubator, il programma gratuito di formazione e incubazione promosso da The Good Lobby e rivolto ad attivisti, associazioni e organizzazioni della società civile impegnati nella risposta alla crisi climatica e nella costruzione di una transizione ecologica più giusta. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’Italian Climate Incubator si conferma come uno spazio di apprendimento, confronto e crescita dedicato a chi lavora quotidianamente nell’ambito della giustizia sociale, clima e ambiente, e desidera acquisire nuovi strumenti concreti per rafforzare sempre più l’impatto delle proprie azioni. Lapresse.it
