Clima, riparte l'Italian Climate Incubator: candidature aperte fino al 10 gennaio

Torna per il terzo anno consecutivo l’Italian Climate Incubator, il programma gratuito di formazione e incubazione promosso da The Good Lobby e rivolto ad attivisti, associazioni e organizzazioni della società civile impegnati nella risposta alla crisi climatica e nella costruzione di una transizione ecologica più giusta. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’Italian Climate Incubator si conferma come uno spazio di apprendimento, confronto e crescita dedicato a chi lavora quotidianamente nell’ambito della giustizia sociale, clima e ambiente, e desidera acquisire nuovi strumenti concreti per rafforzare sempre più l’impatto delle proprie azioni. Lapresse.it

