Clienti colti da malore mentre fanno shopping due i soccorsi in poche ore Uno di loro è in gravi condizioni

Due persone colte da malore mentre erano impegnate nello shopping ad Ancona. Nelle ultime ore, due interventi di soccorso sono stati necessari per altrettanti casi improvvisi, uno dei quali si è verificato in condizioni gravi. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra clienti e operatori commerciali presenti sul posto.

ANCONA – Doppio soccorso questa mattina per altrettanti malori improvvisi all’interno di esercizi commerciali del capoluogo. Il primo intervento è scattato in via Marconi, dove un uomo di 70 anni è stato colpito da una crisi cardiaca mentre si trovava in un negozio. Sul posto sono intervenuti i. Anconatoday.it

