Claudio Santamaria | Sono cresciuto sentendomi dire stai zitto Oggi voglio solo relazioni sincere la verità ci fa stare meglio L' errore più grande è considerare un figlio come la propria copia

Claudio Santamaria condivide il suo percorso di crescita e le sfide personali, sottolineando l'importanza di relazioni autentiche e sincere. Nel film di Gabriele Muccino,

In Le cose non dette di Gabriele Muccino è Paolo, ha una moglie che non ama e una figlia che non conosce. Nella vita, l'attore ha tutt’altra storia: «Sono scomode le bugie. È scomodo il silenzio. La verità può scomodarti, ma è un dono». Vanityfair.it

CHRISTIAN Serie Originale SKY 2022 Claudio Santamaria è Matteo

Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, giornalista, scrittrice e anche ufficio stampa dell'attore, condividono un mondo in continuo movimento.

Leone Film Group. . Il nuovo film di Gabriele Muccino, dal 29 gennaio al cinema. Con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. La colonna sonora del film e la canzone originale "Le - facebook.com facebook

Alle 21.20 "Denti da squalo" di Davide Gentile con Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce | Il tredicenne Walter tenta di superare la morte del padre. Tra piccoli traffici e amicizie sbagliate, resta coinvolto in un'avventura peric x.com