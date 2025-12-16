Claudio Santamaria | Sono cresciuto sentendomi dire stai zitto Oggi voglio solo relazioni sincere la verità ci fa stare meglio L' errore più grande è considerare un figlio come la propria copia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Santamaria condivide il suo percorso di crescita e le sfide personali, sottolineando l'importanza di relazioni autentiche e sincere. Nel film di Gabriele Muccino,

claudio santamaria sono cresciuto sentendomi dire stai zitto oggi voglio solo relazioni sincere la verit224 ci fa stare meglio l errore pi249 grande 232 considerare un figlio come la propria copia

© Vanityfair.it - Claudio Santamaria: «Sono cresciuto sentendomi dire “stai zitto”. Oggi voglio solo relazioni sincere, la verità ci fa stare meglio. L'errore più grande è considerare un figlio come la propria copia»

In Le cose non dette di Gabriele Muccino è Paolo, ha una moglie che non ama e una figlia che non conosce. Nella vita, l'attore ha tutt’altra storia: «Sono scomode le bugie. È scomodo il silenzio. La verità può scomodarti, ma è un dono». Vanityfair.it

CHRISTIAN Serie Originale SKY 2022 Claudio Santamaria è Matteo

Video CHRISTIAN Serie Originale SKY 2022 Claudio Santamaria è Matteo
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Claudio Santamaria: «Sono cresciuto sentendomi dire “stai zitto”. Oggi voglio solo relazioni sincere, la verità ci fa stare meglio. L'errore più grande è considerare un ... - In Le cose non dette di Gabriele Muccino è Paolo, ha una moglie che non ama e una figlia che non conosce. vanityfair.it

Effettua la login con la nuova password - Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, giornalista, scrittrice e anche ufficio stampa dell’attore, condividono un mondo in continuo movimento. oggi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.