Claudio Descalzi | Investire nel Sud e garantire la sicurezza energetica dell?Europa

Durante la recente Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia a Roma, Claudio Descalzi ha sottolineato l’importanza di investire nel Sud Italia e di garantire la sicurezza energetica europea, evidenziando il ruolo strategico del Piano Mattei nel contesto internazionale e nelle politiche di sviluppo e sicurezza energetica del Paese.

