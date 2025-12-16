Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin allunga in testa Goggia in top-10

La stagione 2025-2026 di sci alpino femminile si sta delineando con Mikaela Shiffrin al comando della classifica generale, dopo lo slalom di Courchevel. La campionessa americana continua ad allungare il suo vantaggio, mentre Sofia Goggia mantiene un posizionamento tra le prime dieci. Ecco la situazione aggiornata della classifica della Coppa del Mondo femminile.

Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la disputa dello slalom di Courchevel. La fuoriclasse statunitense ha dettato legge tra i pali stretti in Francia, imponendosi in maniera nitida e incamerando cento punti di fondamentale importanza nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo. L’americana ha distanziato la neozelandese Alice Robinson (assente in terra transalpina) e l’albanese Lara Colturi (uscita in prima manche). Mikaela Shiffrin svetta con 558 punti all’attivo e ora può fare affidamento su un vantaggio di 164 lunghezze nei confronti di Robinson, 215 sulla svizzera Camille Rast (oggi seconda), 239 sulla tedesca Emma Aicher (oggi terza dopo aver vinto in discesa a St. Oasport.it

