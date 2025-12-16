Un sondaggio svela che l’80% degli europei percepisce un'eccessiva presenza di immigrati e teme un’invasione di clandestini. La paura collettiva ha già generato un clima di allarme, spesso sproporzionato rispetto ai dati reali, riflettendo un malcontento diffuso che influenza il dibattito pubblico e le politiche migratorie.

Secoloditalia.it - Clamoroso sondaggio: troppi immigrati, basta ingressi. L'80% degli europei teme l'invasione dei clandestini

La paura e il disagio hanno già prodotto un primo risultato negativo: un allarme perfino eccessivo rispetto alla portata del fenomeno dell’immigrazione, con la percezione di un’invasione che va oltre i numeri reali. Gli europei sovrastimano l’immigrazione irregolare e chiedono meno arrivi. È quanto emerge da un sondaggio YouGov condotto in sette Paesi europei – Regno Unito, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia – secondo cui ampie fasce dell’opinione pubblica credono erroneamente che i migranti irregolari siano più numerosi di quelli regolari. Nei sei Paesi dell’Europa occidentale, tra il 44% e il 60% degli intervistati ritiene che nel proprio Pae se vivano “molti” o “un po’ più” migranti irregolari rispetto a quelli in regola, nonostante le stime ufficiali indichino il contrario. Secoloditalia.it

