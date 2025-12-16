Clamoroso Dumfries rischia 2 mesi di stop | oggi si decide per l’operazione chirurgica

Denzel Dumfries potrebbe essere costretto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio che lo mette fuori gioco per circa due mesi. La decisione sulla strada da seguire, tra terapia conservativa e operazione, sarà presa nelle prossime ore, influenzando significativamente il suo percorso di recupero e il suo futuro immediato.

Il futuro immediato di Denzel Dumfries è appeso a una scelta tutt'altro che banale: andare avanti con una terapia conservativa oppure ricorrere all'operazione. È questo il bivio davanti al quale si trova l'Inter, alle prese con quello che La Gazzetta dello Sport definisce un "misterioso infortunio alla caviglia sinistra" dell'esterno olandese, fermo ormai da più di un mese. Di misterioso, però, c'è ben poco. Tutto nasce dalla gara contro la Lazio del 9 novembre, quando Dumfries riportò il problema in seguito a un contatto di gioco che coinvolse anche Zaccagni e Sucic. In un primo momento la diagnosi parlava di una semplice distorsione, una di quelle situazioni risolvibili con qualche giorno di stop.