Cisl Romagna sottoscritto il primo accordo che attua la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita d' impresa

Il 16 dicembre, allo Ial di Cesenatico, si è tenuto il Consiglio generale della Fisascat Cisl Romagna, momento fondamentale per l’organizzazione. Durante l'incontro, è stato sottoscritto il primo accordo che attua la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita d’impresa, segnando un passo importante per il sindacato e il settore.

Si è svolto martedì 16 dicembre allo Ial di Cesenatico il Consiglio generale della Fisascat Cisl Romagna, appuntamento centrale della vita democratica dell'organizzazione, dedicato all'analisi del contesto economico e sociale, alle prospettive dell'azione sindacale e alle sfide dei settori del.

