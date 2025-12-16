Cisl Romagna sottoscritto il primo accordo che attua la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita d' impresa

Il 16 dicembre allo Ial di Cesenatico, la Cisl Romagna ha sottoscritto il primo accordo attuativo della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita d'impresa. Durante il Consiglio generale della Fisascat Cisl Romagna, si è discusso di contesto economico, sociale e delle future sfide sindacali nei settori di riferimento.

Si è svolto martedì 16 dicembre allo Ial di Cesenatico il Consiglio generale della Fisascat Cisl Romagna, appuntamento centrale della vita democratica dell’organizzazione, dedicato all’analisi del contesto economico e sociale, alle prospettive dell’azione sindacale e alle sfide dei settori del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Cisl Romagna, sottoscritto il primo accordo che attua la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita d'impresa Leggi anche: In Lombardia raggiunto il primo accordo regionale per i driver Esselunga Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ROMA Dall'Emilia-Romagna in 10mila per la manifestazione dei sindacati VIDEO Cisl Romagna, sottoscritto il primo accordo che attua la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita d'impresa - E' stato presentato e illustrato il primo accordo aziendale sottoscritto in Romagna in applicazione della Legge 76/2025 sulla partecipazione, firmato il 12 dicembre 2025 tra Forlì Ambiente Soc Coop. forlitoday.it First Cisl, in Romagna sempre meno banche fisiche in periferia - La progressiva riduzione della presenza fisica delle banche in Romagna continua a generare forti impatti sulla vita quotidiana delle comunità locali, in particolare nelle aree periferiche. ansa.it E' stato presentato e illustrato il primo accordo aziendale sottoscritto in Romagna in applicazione della Legge 76/2025 sulla partecipazione, firmato il 12 dicembre 2025 tra Forlì Ambiente Soc Coop. e Fisascat Cisl Romagna - facebook.com facebook Questa mattina a Cesenatico, il comitato esecutivo della Fisascat CISL Romagna con la presenza del nostro segr. gen. @marinelli_franz, il segr. gen. @FisascatCisl75 Vincenzo Dell'Orefice, la segretaria generale Fisascat E.R Malgara Cappelli. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.