Circa 500 imprese cancellate cala il diritto annuale | ma la Camera investe su creazione sviluppo e formazione

Il bilancio preventivo 2026 della Camera, approvato il 15 dicembre 2025, prevede risorse per promuovere creazione, sviluppo e formazione, nonostante la cancellazione di circa 500 imprese e la diminuzione del diritto annuale. Il documento definisce le strategie e gli obiettivi da perseguire nel quadro del Programma pluriennale di mandato 2026-2030.

Il Consiglio camerale ha approvato il 15 dicembre 2025 il bilancio preventivo 2026, che definisce le risorse da destinare agli obiettivi strategici indicati nel Programma pluriennale di mandato 2026-2030 e nella Relazione previsionale e programmatica 2026, approvati lo scorso 3 novembre. Il bilancio rappresenta il primo passo concreto per l’attuazione del Programma pluriennale e riflette le priorità individuate dagli Organi camerali: attrattività del territorio, sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese, transizione digitale ed ecologica, politiche per i giovani e l’orientamento, semplificazione amministrativa, tutela e legalità. Bergamonews.it

