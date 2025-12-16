Circa 500 imprese cancellate cala il diritto annuale | ma la Camera investe su creazione sviluppo e formazione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio preventivo 2026 della Camera, approvato il 15 dicembre 2025, prevede risorse per promuovere creazione, sviluppo e formazione, nonostante la cancellazione di circa 500 imprese e la diminuzione del diritto annuale. Il documento definisce le strategie e gli obiettivi da perseguire nel quadro del Programma pluriennale di mandato 2026-2030.

Immagine generica

Il Consiglio camerale ha approvato il 15 dicembre 2025 il bilancio preventivo 2026, che definisce le risorse da destinare agli obiettivi strategici indicati nel Programma pluriennale di mandato 2026-2030 e nella Relazione previsionale e programmatica 2026, approvati lo scorso 3 novembre. Il bilancio rappresenta il primo passo concreto per l’attuazione del Programma pluriennale e riflette le priorità individuate dagli Organi camerali: attrattività del territorio, sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese, transizione digitale ed ecologica, politiche per i giovani e l’orientamento, semplificazione amministrativa, tutela e legalità. Bergamonews.it

MEC AUTOMATISMI FERMO (Fermo)

Video MEC AUTOMATISMI FERMO (Fermo)

circa 500 imprese cancellateCirca 500 imprese cancellate, cala il diritto annuale: ma la Camera investe su creazione, sviluppo e formazione - Il nuovo Consiglio della Camera di commercio approva il suo primo bilancio di previsione che costituisce la prima concreta traduzione delle linee contenute nel Programma pluriennale 2026- bergamonews.it