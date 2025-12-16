Cinquecento telefonate al giorno da Napoli per truffare anziani in tutta Italia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un call center nel centro storico di Napoli inviava circa 500 telefonate quotidiane con l’obiettivo di truffare anziani in tutta Italia. L’attività illecita coinvolgeva un vasto giro di chiamate fraudolente, mettendo a rischio la sicurezza finanziaria di numerose persone anziane. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita a inganni telefonici su larga scala.

Immagine generica

Un call center nel centro storico di Napoli da dove partivano 500 telefonate al giorno con l'obiettivo di truffare anziani in tutta Italia. È quanto emerge dall'indagine della Procura partenopea che questa mattina ha dato mandato ai carabinieri di Genova di notificare 21 misure cautelari ad. Napolitoday.it

Tradimento in diretta

Video Tradimento in diretta
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

cinquecento telefonate giorno napoliCinquecento telefonate al giorno da Napoli per truffare anziani in tutta Italia - L'inchiesta della Procura partenopea avrebbe sgominato una banda composta da 21 soggetti. napolitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.