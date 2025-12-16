Cinquecento telefonate al giorno da Napoli per truffare anziani in tutta Italia
Un call center nel centro storico di Napoli inviava circa 500 telefonate quotidiane con l’obiettivo di truffare anziani in tutta Italia. L’attività illecita coinvolgeva un vasto giro di chiamate fraudolente, mettendo a rischio la sicurezza finanziaria di numerose persone anziane. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita a inganni telefonici su larga scala.
Un call center nel centro storico di Napoli da dove partivano 500 telefonate al giorno con l'obiettivo di truffare anziani in tutta Italia. È quanto emerge dall'indagine della Procura partenopea che questa mattina ha dato mandato ai carabinieri di Genova di notificare 21 misure cautelari ad. Napolitoday.it
