Cinque consiglieri di maggioranza hanno scritto al sindaco Ugo Lotti, chiedendo un incontro chiarificatore sull’operato dell’amministrazione comunale. La lettera aperta evidenzia alcune divergenze rispetto alle linee programmatiche iniziali e solleva dubbi sulle attività svolte, sottolineando l’esigenza di un confronto diretto per fare chiarezza sulla gestione del Comune.

© Lanazione.it - Cinque consiglieri di maggioranza: "Dal sindaco vogliamo spiegazioni"

Cinque consiglieri comunali di maggioranza hanno indirizzato una lettera aperta al sindaco Ugo Lotti chiedendo un incontro chiarificatore sull’attività amministrativa del Comune, ritenuta non in linea con le linee programmatiche approvate all’inizio del mandato. A firmare il documento sono Barbara Belcari, Letizia Gagliardi, Cristina Ichim, Albano Carrucoli e Francesco Corfidi: cinque consiglieri su otto della maggioranza, tra i quali anche due assessori (Belcari e Gagliardi). Nella lettera i firmatari evidenziano una serie di criticità legate, a loro avviso, al metodo decisionale adottato dall’amministrazione. Lanazione.it

TRANI | Dopo le critiche di cinque consiglieri di maggioranza il sindaco convoca tutti

Cinque consiglieri di maggioranza: "Dal sindaco vogliamo spiegazioni" - Cinque consiglieri comunali di maggioranza hanno indirizzato una lettera aperta al sindaco Ugo Lotti chiedendo un incontro chiarificatore sull’attività ... lanazione.it