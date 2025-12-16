CineMind | la magia del piccolo Edward mani di forbice

CineMind presenta una magica narrazione ispirata a Edward Mani di Forbice, un personaggio nato dall’ingegno di un inventore. La sua storia, intrisa di emozioni e mistero, si svolge tra le mura di un castello, dove un uomo incompleto aspetta di scoprire il suo destino e il significato della propria umanità.

La storia. Una volta, tanti e tanti anni fa, viveva in quel castello un inventore e tra le tante cose che faceva si racconta che diede vita a un uomo, un uomo con tutti gli organi, un cuore, un cervello, con tutto. beh quasi tutto, perché vedi, l’inventore era molto vecchio e morì prima di finire l’uomo da lui stesso creato, allora l’uomo fu abbandonato senza un papà, incompleto e tutto solo. Il suo nome era Edward. Questa è una delle storie di Natale per eccellenza. La magia gotica di Tim Burton che racconta il destino di Edward, il ragazzo dalle mani di forbice che incantò tutti per la sua capacità di creare, di essere così spaventato dal mondo, ma al contempo di esserne curioso e attratto. Screenworld.it