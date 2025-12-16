Cinema a Sorrentino il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale

Il Premio Solinas, riconoscimento di rilievo per la scrittura cinematografica in Italia, ha festeggiato il suo quarantesimo anniversario a Roma. In occasione di questa ricorrenza, si è svolto il convegno “Colpire al cuore”, durante il quale è stato assegnato il Premio Speciale Franco Solinas a Sorrentino.

Roma, 16 dic. (askanews) – Il Premio Solinas – dal 1985 il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica – ha celebrato il suo 40esimo anniversario a Roma con il convegno “Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi” e la Manifestazione di premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas 2025 alla Migliore Sceneggiatura per il Cinema. “Furore” di Federico Amenta e Paoli De Luca e “Il vulcano non erutta mai davvero” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci sono i vincitori ex-aequo del Premio Internazionale Franco Solinas 2025 alla Migliore Sceneggiatura di 9. Ildenaro.it

