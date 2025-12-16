Cinema a Sorrentino il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale
Il Premio Solinas, riconoscimento di rilievo per la scrittura cinematografica in Italia, ha festeggiato il suo quarantesimo anniversario a Roma. In occasione di questa ricorrenza, si è svolto il convegno “Colpire al cuore”, durante il quale è stato assegnato il Premio Speciale Franco Solinas a Sorrentino.
Roma, 16 dic. (askanews) – Il Premio Solinas – dal 1985 il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica – ha celebrato il suo 40esimo anniversario a Roma con il convegno “Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi” e la Manifestazione di premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas 2025 alla Migliore Sceneggiatura per il Cinema. “Furore” di Federico Amenta e Paoli De Luca e “Il vulcano non erutta mai davvero” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci sono i vincitori ex-aequo del Premio Internazionale Franco Solinas 2025 alla Migliore Sceneggiatura di 9. Ildenaro.it
È stata la mano di Dio il film di Paolo Sorrentino è l'unico film italiano candidato agli Oscar
Premio Penisola Sorrentina, il doc del Trentennale su Rai Cinema Channel - L'evento organizzato da Mario Esposito nel racconto per immagini che celebra tre decenni di iniziative culturali. fortuneita.com
Il Premio Solinas compie 40 anni con un riconoscimento speciale a Paolo Sorrentino - Il Premio Internazionale Franco Solinas festeggia quest'anno la quarantesima edizione confermando di essere il riconoscimento di riferimento in Italia per la scrittura e i nuovi talenti. comingsoon.it
#Cultura #Cinema. «L'uomo in più», il capolavoro d'esordio di Paolo Sorrentino - facebook.com facebook
Dal 25 dicembre 2025 all'1 gennaio 2026, solo la mattina, arriva al cinema La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo: ecco la nostra recensione x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.