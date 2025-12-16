Cina lanciato un nuovo satellite nello spazio

La Cina ha effettuato con successo il lancio di un nuovo satellite dal Centro di Taiyuan, nella provincia di Shanxi. L'evento rappresenta un importante passo nello sviluppo delle capacità spaziali del paese, rafforzando la sua presenza e le sue ambizioni nel settore dell'esplorazione e delle applicazioni satellitari.

TAIYUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Martedì la Cina ha inviato nello spazio un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi. Secondo quanto riferito dal centro, il satellite Ziyuan III 04 è stato lanciato da un razzo Long March-4B alle 11:17, ora di Pechino. Si è trattato della 617esima missione di volo della serie di razzi Long March. (ITALPRESS).

