Cina inaugurato il sito per i servizi internazionali del porto di Hainan

È stato inaugurato il nuovo sito dedicato ai servizi internazionali del Porto di Hainan, un'infrastruttura strategica situata nel porto di libero scambio di Hainan, in Cina. Questa iniziativa mira a potenziare le operazioni commerciali e logistiche internazionali, facilitando le attività delle imprese e rafforzando la posizione della regione nel commercio globale.

HAIKOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il portale dei servizi internazionali del Porto di libero scambio di Hainan (FTP) (en.hainan.gov.cn) è stato ufficialmente inaugurato lunedì, segnando un significativo passo avanti nel miglioramento della comodità per gli stranieri che investono, lavorano, vivono e viaggiano nella provincia insulare di Hainan, nel sud della Cina. Il sito multilingue integra servizi e informazioni per gli stranieri, offrendo contenuti in lingue quali inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo e arabo. E’ suddiviso in sette sezioni principali con 29 categorie secondarie che coprono diverse esigenze come investimenti, occupazione e turismo. Ildenaro.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LASSURDO MEGA-PONTE CINESE lungo OLTRE 55 CHILOMETRI Cina, inaugurato il sito per i servizi internazionali del porto di Hainan - Il sito multilingue integra servizi e informazioni per gli stranieri, offrendo contenuti in lingue quali inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo e arabo. msn.com

