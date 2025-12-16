Cimitero di Benevento famiglie in attesa di un loculo Cairella Lega | Una vergogna Cappa risolva subito
Al cimitero di Benevento, molte famiglie sono costrette ad aspettare giorni per una sepoltura a causa della mancanza di loculi disponibili. La situazione ha suscitato polemiche e insoddisfazione, con esponenti politici che chiedono interventi immediati per risolvere questa emergenza.
Tempo di lettura: 2 minuti “Famiglie costrette ad attendere giorni per una sepoltura perché i loculi non ci sono: quanto sta accadendo al cimitero comunale di Benevento è semplicemente vergognoso. Di fronte al dolore, l’amministrazione comunale e l’assessore al ramo Attilio Cappa si rifugiano in rassicurazioni di facciata, parlando di una situazione “in via di risoluzione”, mentre i giorni passano”. Lo dichiara Cosimo Cairella, dirigente Organizzativo Lega Salvini Premier. Che aggiunge: “ È inammissibile che una città capoluogo non sia in grado di garantire un servizio essenziale come quello cimiteriale. Anteprima24.it
Benevento, crolla ala del cimitero le bare finiscono nel torrente
Cimitero di Benevento, famiglie in attesa di una sepoltura: “Non ci sono loculi”. Cappa rassicura: situazione in via di risoluzione - È la vicenda dolorosa che sta vivendo una famiglia beneventana, costretta ad affrontare, oltre al lutto, anche l’attesa per la tu ... ntr24.tv
Commemorazione defunti: Benevento, sabato e domenica quattro messe al giorno al cimitero. Il 2 novembre presiede l’arcivescovo Accrocca - Sabato 1° novembre, solennità di Ognissanti, nella chiesa madre del cimitero di Benevento saranno celebrate quattro messe: alle ore 9, 10 e 11; alle ore 14,30 dalla basilica della Madonna delle Grazie ... agensir.it
Cimitero pieno a Benevento e familiari costretti ad attendere giorni per un loculo. È quanto sta vivendo la famiglia di Mario Russo, venuto improvvisamente a mancare nel tardo pomeriggio di giovedì 11 dicembre, in attesa da tre giorni di uno spazio che non - facebook.com facebook
