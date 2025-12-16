Al cimitero di Benevento, molte famiglie sono costrette ad aspettare giorni per una sepoltura a causa della mancanza di loculi disponibili. La situazione ha suscitato polemiche e insoddisfazione, con esponenti politici che chiedono interventi immediati per risolvere questa emergenza.

© Anteprima24.it - Cimitero di Benevento, famiglie in attesa di un loculo. Cairella (Lega): “Una vergogna, Cappa risolva subito”

Tempo di lettura: 2 minuti “Famiglie costrette ad attendere giorni per una sepoltura perché i loculi non ci sono: quanto sta accadendo al cimitero comunale di Benevento è semplicemente vergognoso. Di fronte al dolore, l’amministrazione comunale e l’assessore al ramo Attilio Cappa si rifugiano in rassicurazioni di facciata, parlando di una situazione “in via di risoluzione”, mentre i giorni passano”. Lo dichiara Cosimo Cairella, dirigente Organizzativo Lega Salvini Premier. Che aggiunge: “ È inammissibile che una città capoluogo non sia in grado di garantire un servizio essenziale come quello cimiteriale. Anteprima24.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Benevento, crolla ala del cimitero le bare finiscono nel torrente

Video Benevento, crolla ala del cimitero le bare finiscono nel torrente Video Benevento, crolla ala del cimitero le bare finiscono nel torrente

Cimitero di Benevento, famiglie in attesa di una sepoltura: “Non ci sono loculi”. Cappa rassicura: situazione in via di risoluzione - È la vicenda dolorosa che sta vivendo una famiglia beneventana, costretta ad affrontare, oltre al lutto, anche l’attesa per la tu ... ntr24.tv