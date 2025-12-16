Cimento invernale 2026 organizzatori del Tuffo d’inizio Anno a Napoli | Chiunque può partecipare

Il Cimento Invernale 2026 a Napoli, noto come “Tuffo d’inizio Anno”, si svolgerà il 1° gennaio alle ore 12 nella Rotonda Diaz. Organizzato come tradizione napoletana, l’evento invita chiunque voglia partecipare a tuffarsi nelle fredde acque del Golfo, dando il via alle celebrazioni dell’anno nuovo con spirito di comunità e allegria.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’evento fa parte ormai della tradizione napoletana del 1 gennaio. L’appuntamento è alle 12, nelle acque della Rotonda Diaz, per il “Cimento Invernale 2026”. Ovvero, per il “Tuffo Augurale d’inizio Anno” (con il patrocinio del Comune di Napoli ). In modo poco formale, ma assai sportivo, gli organizzatori invitano chiunque voglia unirsi. “Nella speranza – recita un volantino – di incuriosire ed invogliare tanti nuovi amici”. Le parole d’ordine sono “smitizzare” e “sdrammatizzare” il tuffo nelle acque di Capodanno. L’obiettivo, anzi, è dimostrare “che si tratta di una pratica accessibile a tutti”. Anteprima24.it

