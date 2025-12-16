Un incendio devastante ha coinvolto un intero deposito in Italia, generando una colonna di fumo nero visibile a distanza. La sera piovosa è stata improvvisamente oscurata dal crepitio delle fiamme, suscitando preoccupazione tra i residenti nelle vicinanze. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area.

© Thesocialpost.it - “Cielo nero”. Incendio shock in Italia, intero deposito a fuoco: “Vicino ci sono le case”

La sera è calata portando con sé la pioggia battente, un suono rassicurante che presto è stato coperto da un altro, più sinistro: il crepitio del fuoco. Un’ enorme colonna di fumo nero, densa e maleodorante, si è alzata verso il cielo notturno, trasformando il panorama in una scena di inquietante distruzione. La nuvola scura, così compatta da oscurare le luci della città, era visibile a chilometri di distanza, un monito visivo che qualcosa di grave stava accadendo in un’area periferica, dove il commercio e le officine si mescolano con le abitazioni. L’aria è diventata acre e pesante, diffondendo un odore acre di gomma bruciata che ha subito messo in allarme i residenti. Thesocialpost.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

INCENDIO ROMA CENTOCELLE IMMAGINI SHOCK 9 LUGLIO 2022

Violento incendio provoca una colonna di fumo nero in cielo: “Tenete le finestre chiuse” - Fermo, 10 agosto 2025 – Un violento incendio è divampato all’interno del negozio Nepi in via Leti, e un ragazzo è stato soccorso dal personale medico e sanitario per intossicazione da fumo. ilrestodelcarlino.it

Incendio a Pastorano, grossa nube di fumo nero nel cielo: “Non aprite porte e finestre” - Grosso incendio a Pastorano, in provincia di Caserta: una nube di fumo nero si è alzata nel cielo, ben visibile anche a chilometri di distanza. fanpage.it

Il Pullover Zahjr con micro paillettes l’acquisto scintillante di questa stagione! Fantastico anche come idea regalo per Natale! • Lo trovi al costo di soli €59,00! Disponibile in taglia S/M Disponibile nella variante: Vino, Blu Notte, Grigio, Cielo Nero e Pan - facebook.com facebook