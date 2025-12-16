Ciclismo | le gare Èlite Under 23 in Toscana nel 2026

La Toscana si prepara ad accogliere le principali competizioni ciclistiche élite e under 23 nel 2026. La Struttura Tecnica Regionale ha ufficializzato la bozza del calendario, che promette un intenso programma di gare sul territorio toscano. Un evento atteso dagli appassionati e dagli atleti per vivere l’emozione del ciclismo in una delle zone più affascinanti d’Italia.

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: le gare Èlite/Under 23 in Toscana nel 2026 Firenze,15 dicembre 2025 – È stato varato dalla Struttura Tecnica Regionale presieduta da Giovanni Nencetti, la bozza del calendario toscano delle gare ciclistiche élite e under 23 per la stagione 2026. La stagione non si aprirà con la Firenze-Empoli, ma con la “Due Giorni” al Mugello Circuit a Scarperia sabato 14 e domenica 15 febbraio. Il Campionato Italiano Under 23 sarà a Lucca il 28 giugno, quello toscano élite-under 23 a Lastra a Signa il 6 giugno. Queste le gare al momento previste. FEBBRAIO: 14 e 15 Mugello Circuit; 21 Firenze-Empoli; 22 Gp Torre Fucecchio MARZO: 29 San Gimignano; 31 Mercatale Valdarno. Sport.quotidiano.net La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. How to fix shifter on a Guardian Bike Video How to fix shifter on a Guardian Bike Video How to fix shifter on a Guardian Bike Mondiali di ciclismo in Ruanda: calendario gare e programma - Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile. sport.sky.it Ciclismo: il calendario toscano delle gare 2024 per Elite e Under 23 - line indetta dalla Struttura Tecnica Regionale coordinata da Emilio Farulli, nel corso della quale si è parlato delle norme attuative per la ... lanazione.it #Ciclismo, Mathieu Van Der Poel al rientro nelle gare di ciclocross è subito imbattibile tuttobiciweb - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.