Ciclismo i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
Il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel ciclismo è ormai definito. Con il conto alla rovescia iniziato e il programma dei Giochi pubblicato, atleti e nazioni si preparano a conquistare i prestigiosi titoli olimpici, seguendo i criteri stabiliti per garantirsi un posto tra i protagonisti di questa grande manifestazione sportiva.
Il conto alla rovescia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è già cominciato, è stato svelato il programma giornaliero dei Giochi e da tempo si conosce quali saranno i titoli che verranno messi in palio nei vari sport. Per quanto riguarda il ciclismo su strada, sono previste le consuete quattro prove (due per genere): la gara in linea e la cronometro individuale. Ogni Nazione potrà convocare massimo quattro atleti: tutti i selezionati di un Paese potranno disputare la prova in linea e massimo due potranno prendere parte all’evento contro il tempo. Il totale di partecipanti è di 180: 172 qualificati sul campo, quattro pass per gli USA in qualità di Paese ospitante (ma si andrà alla ricollocazione se gli americani dovessero qualificarsi per meriti agonistici) e due posti assegnati dalla Tripartite Commission seguendo i consueti criteri di universalità. Oasport.it
Richardson Secures Silver Men's Cycling Sprint Paris2024 Highlights
Ciclismo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 - Il conto alla rovescia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è già cominciato, è stato svelato il programma giornaliero dei Giochi e da tempo si conosce ... oasport.it
Abbiamo avuto il piacere di ospitare, al Museo Acdb, Marco Villa, campione di ciclismo su pista e professionista su strada per molti anni. Con lui abbiamo parlato anche del ruolo che le corsie ciclabili possono avere nelle città, quando sono inserite con criterio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.