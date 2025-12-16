Ciclismo i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel ciclismo è ormai definito. Con il conto alla rovescia iniziato e il programma dei Giochi pubblicato, atleti e nazioni si preparano a conquistare i prestigiosi titoli olimpici, seguendo i criteri stabiliti per garantirsi un posto tra i protagonisti di questa grande manifestazione sportiva.

Il conto alla rovescia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è già cominciato, è stato svelato il programma giornaliero dei Giochi e da tempo si conosce quali saranno i titoli che verranno messi in palio nei vari sport. Per quanto riguarda il ciclismo su strada, sono previste le consuete quattro prove (due per genere): la gara in linea e la cronometro individuale. Ogni Nazione potrà convocare massimo quattro atleti: tutti i selezionati di un Paese potranno disputare la prova in linea e massimo due potranno prendere parte all’evento contro il tempo. Il totale di partecipanti è di 180: 172 qualificati sul campo, quattro pass per gli USA in qualità di Paese ospitante (ma si andrà alla ricollocazione se gli americani dovessero qualificarsi per meriti agonistici) e due posti assegnati dalla Tripartite Commission seguendo i consueti criteri di universalità. Oasport.it

