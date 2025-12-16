Cicinelli UniBa | Congresso Sigo punta a formazione futuri ginecologi

Il congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) a Bari riunisce professionisti e esperti del settore per approfondire tematiche cliniche, formative e di ricerca, rappresentando un momento di confronto tra le diverse anime della società scientifica: ospedaliera, universitaria e consultoriale.

Bari, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Il congresso della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) "riflette le tre anime che caratterizzano la società scientifica: quella ospedaliera, quella universitaria e quella consultoriale. La componente universitaria ha come obiettivo centrale l'aggiornamento continuo della formazione, che deve poi tradursi nella pratica clinica. Oggi, nelle scuole di specializzazione, esiste una forte integrazione tra l'insegnamento teorico e l'attività formativa sul campo. Un modello che, nel caso dell'università di Bari, si sviluppa non solo al policlinico, sede principale, ma anche attraverso una rete ospedaliera attiva da diversi anni".