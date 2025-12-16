L'inclusione della cucina italiana nel patrimonio UNESCO ha suscitato entusiasmo in tutto il Paese. Tuttavia, un critico del Times ha espresso un parere ironico, definendo questa decisione una

© Cultweb.it - Cibo italiano patrimonio UNESCO? Il critico del Times è ironico: “Una truffa, meglio gli spaghetti col ketchup”

Lo scorso 10 dicembre la cucina italiana è entrata ufficialmente nel patrimonio culturale immateriale UNESCO, un traguardo che ha reso orgoglioso tutto il Paese. Non tutti però hanno brindato alla notizia. Dal Regno Unito è arrivata una stroncatura durissima firmata da Giles Coren, giornalista e critico gastronomico del Times, che ha definito questo riconoscimento “prevedibile, servile, ottuso e irritante”. Coren, 55 anni e firma nota per il suo stile sarcastico, non ha avuto mezzi termini. Nel suo articolo sostiene che la presunta supremazia della cucina italiana sia un mito inventato dalla borghesia inglese, quella che negli anni Novanta ha iniziato a comprare casali in Toscana quando la Provenza (resa celebre dal libro “Un anno in Provenza” di Peter Mayle) era diventata troppo affollata. Cultweb.it

