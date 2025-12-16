Cibo e coperte Boom di offerte per il canile

Un'iniziativa solidale promossa dal Gcc San Martino di Carnago ha mobilitato la comunità di Uboldo, portando a un vero e proprio boom di offerte di cibo e coperte per il canile locale. La gara di solidarietà ha riempito i magazzini, dimostrando l'importanza della collaborazione e dell'attenzione verso gli animali bisognosi.

© Ilgiorno.it - Cibo e coperte. Boom di offerte per il canile Una gara di solidarietà ha scaldato i cuori e riempito i magazzini del canile di Uboldo grazie all'iniziativa promossa dal Gcc San Martino di Carnago. Decine e decine di persone hanno raggiunto Carnago portando con sé aiuti concreti e preziosi: sacchi di cibo, pannoloni, traverse, coperte e materiali di prima necessità. Un flusso continuo di donazioni arrivate da tutta la provincia e anche oltre: da Monza Brianza a Milano, da Arcisate a Cunardo, da Busto Arsizio a Gallarate, passando per Morazzone, Tradate, Solbiate Arno, Caronno Varesino, Caronno Pertusella e naturalmente Carnago. Un mosaico di comunità unite dallo stesso obiettivo: non lasciare soli gli animali più fragili.