Ci vuole carisma presentazione del libro di Marialaura Mino e Barbara Sartori

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

?Vita quotidiana e Bibbia in dialogo in "Ci vuole carisma. Gli?Atti degli apostoli ci parlano ancora", il libro scritto dalla biblista Marialaura Mino e dalla giornalista Barbara Sartori. Sarà presentato giovedì 18 dicembre alle ore 18 al?Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza.A. Ilpiacenza.it

Carisma e creatività

Video Carisma e creatività
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.