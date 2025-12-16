Addio a un'icona della musica: Joe Ely, celebre musicista, ci lascia all’età di 78 anni nella sua casa di Taos, New Mexico. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni legate alla demenza a Corpi di Lewy, al morbo di Parkinson e a una polmonite. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale.

"Ci lascia un'icona". Addio a un grande della musica: il triste annuncio

Il musicista Joe Ely è morto all’età di 78 anni nella sua casa di Taos, nel New Mexico, a causa di complicazioni legate alla demenza a Corpi di Lewy, al morbo di Parkinson e a una polmonite. La scomparsa dell’artista segna una perdita importante per la musica americana. A dare l’annuncio era stata la famiglia, spiegando che Ely si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. Accanto a lui c’erano la moglie Sharon, anche sua storica manager, e la figlia Marie, che lo hanno accompagnato negli ultimi momenti. Lo scorso 9 settembre, Joe Ely aveva reso pubblica la sua diagnosi con un post su Facebook, spiegando di essere affetto da demenza a Corpi di Lewy e Parkinson. Thesocialpost.it

