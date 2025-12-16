Ci faremo arrestare! La star di Gomorra sfida la Meloni | cosa succede

Una dichiarazione provocatoria di una star di Gomorra ha suscitato polemiche, sfidando pubblicamente la premier Meloni. Le sue parole hanno acceso un acceso dibattito tra temi di libertà di espressione, cultura e politica, dividendo le opinioni e alimentando discussioni su limiti e responsabilità nel mondo dello spettacolo.

Una provocazione netta, affidata a parole che colpiscono e dividono, accende il dibattito tra cultura, politica e libertà di espressione. Durante la conferenza stampa di presentazione di Gomorra – Le Origini, la nuova serie ambientata nell’universo narrativo che ha segnato l’immaginario collettivo degli ultimi anni, Marco D’Amore prende posizione contro una proposta di legge che rischia di cambiare radicalmente il rapporto tra racconto artistico e rappresentazione della criminalità organizzata. Le sue dichiarazioni diventano rapidamente un caso, rilanciate e commentate, perché toccano un nodo sensibile: il confine tra narrazione e apologia mafiosa. Thesocialpost.it

La liberazione di Pietro Savastano

Marco D'Amore contro la legge anti-Gomorra: «Ci faremo arrestare in parecchi», la provocazione - E ricordiamoci che i detenuti pesano sulla spesa pubblica: il nostro è un Paese che ha un ... ilmattino.it