Pinterest Predicts 2026 svela le tendenze emergenti nel settore beauty, evidenziando innovazioni come texture jelly e un'estetica dark. Il futuro del beauty sarà caratterizzato da sperimentazione, effetti cangianti e un approccio altamente personale, riflettendo le nuove direzioni culturali e stilistiche previste per il prossimo anno.

Ci aiuta Pinterest Predicts 2026, che svela le ricerce in crescita online in tema beauty. Dalle texture jelly ad una nuova estetica dark, il beauty del prossimo anno sarà sperimentale, cangiante e profondamente personale

O gni anno Pinterest Predicts™ anticipa le trasformazioni culturali che influenzeranno moda, beauty e lifestyle. Con oltre 600 milioni di utenti mensili, la piattaforma si conferma un osservatorio privilegiato per comprendere ciò che milioni di persone desiderano e immaginano per il futuro. Il nuovo anno sarà dominato da tre parole chiave: comfort emotivo, auto-espressione autentica e ottimismo concreto, un invito a restare nel presente e a cercare bellezza in rituali quotidiani, texture morbide e linguaggi creativi. Ecco le tendenze beauty più influenti del 2026, raccontate attraverso ciò che le persone cercano — e salvano — su Pinterest. Iodonna.it

