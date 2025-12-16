Ci aiuta Pinterest Predicts 2026 che svela le ricerce in crescita online in tema beauty Dalle texture jelly ad una nuova estetica dark il beauty del prossimo anno sarà sperimentale cangiante e profondamente personale

Pinterest Predicts 2026 svela le tendenze emergenti nel settore beauty, evidenziando innovazioni come texture jelly e un'estetica dark. Il futuro del beauty sarà caratterizzato da sperimentazione, effetti cangianti e un approccio altamente personale, riflettendo le nuove direzioni culturali e stilistiche previste per il prossimo anno.

Ogni anno Pinterest Predicts™ anticipa le trasformazioni culturali che influenzeranno moda, beauty e lifestyle. Con oltre 600 milioni di utenti mensili, la piattaforma si conferma un osservatorio privilegiato per comprendere ciò che milioni di persone desiderano e immaginano per il futuro. Il nuovo anno sarà dominato da tre parole chiave: comfort emotivo, auto-espressione autentica e ottimismo concreto, un invito a restare nel presente e a cercare bellezza in rituali quotidiani, texture morbide e linguaggi creativi. Ecco le tendenze beauty più influenti del 2026, raccontate attraverso ciò che le persone cercano — e salvano — su Pinterest.

