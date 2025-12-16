Christian Horner può tornare subito in F1 con ruolo inedito | vuole diventare azionista dell'Alpine
Dopo il licenziamento dalla Red Bull, Christian Horner è pronto a tornare in Formula 1 con una nuova veste: non più solo manager, ma anche azionista dell’Alpine. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella sua carriera e potrebbe influenzare gli equilibri del mondo delle corse, aprendo nuove prospettive per il suo futuro nel motorsport.
Dopo il licenziamento dalla Red Bull, Christian Horner prepara il rientro immediato in Formula 1 con un ruolo inedito: non solo manager, ma azionista. L'obiettivo è l'Alpine, dove il 24% delle quote è in vendita. Sullo sfondo l'asse con Flavio Briatore, i motori Mercedes e la rivalità con Toto Wolff. Fanpage.it
Dall’Olanda: Horner conferma la trattativa con Alpine. Nel mirino il 24% di Otro Capital - Secondo il De Telegraaf il manager inglese sarebbe pronto ad un rientro nel paddock entrando nel capitale azionario Alpine F1 ... formulapassion.it
Horner-Red Bull, l'addio con una maxi-liquidazione da 80 milioni. E potrà tornare a lavorare in F1 - Christian Horner ha concordato un ricchissimo pacchetto di buonuscita con la sua ex squadra, la Red Bull, formulato in modo da poter tornare a ricoprire un ruolo in Formula 1, naturalmente altrove, ... corriere.it
Helmut Marko, ormai lontano dalla Red Bull, lancia accuse forti contro Christian Horner: ‘Giocava sporco, inventava notizie.’ Dietro l'apparente stabilità, il team sembrava nascondere tensioni profonde, con Horner che avrebbe addirittura cercato l'appoggio di - facebook.com facebook
