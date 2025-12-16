Christian Horner può tornare subito in F1 con ruolo inedito | vuole diventare azionista dell'Alpine

Dopo il licenziamento dalla Red Bull, Christian Horner è pronto a tornare in Formula 1 con una nuova veste: non più solo manager, ma anche azionista dell’Alpine. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella sua carriera e potrebbe influenzare gli equilibri del mondo delle corse, aprendo nuove prospettive per il suo futuro nel motorsport.

