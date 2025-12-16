Christian Bacico positivo al clostebol | arriva la sospensione cautelare Rischio squalifica

Christian Bacico è risultato positivo al clostebol durante un controllo antidoping effettuato da NADO Italia. In seguito, il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto una sospensione cautelare, che rimarrà in vigore fino a ulteriori decisioni. La vicenda riguarda il rischio di squalifica per il nuotatore, coinvolto in un procedimento in corso.

Christian Bacico è risultato positivo al clostebol metabolita in occasione di un controllo antidoping disposto da NADO Italia e il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la sospensione cautelare del nuotatore, che resterà in vigore in attesa degli sviluppi del procedimento e delle decisioni che verranno prese dagli organi competenti. Il 20enne lombardo si era messo in luce agli ultimi Mondiali di nuoto: a Singapore, infatti, aveva contribuito al sesto posto della 4×100 mista mixed (con tanto di frazione a dorso chiusa in 52.68 in batteria), era stato decimo sui 100 dorso (52.72 in batteria e in semifinale) e aveva stabilito il primato nazionale cadetti sui 200 dorso (1:56. Oasport.it

