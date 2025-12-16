Christian Bacico positivo al clostebol | arriva la sospensione cautelare Rischio squalifica
Christian Bacico è risultato positivo al clostebol durante un controllo antidoping effettuato da NADO Italia. In seguito, il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto una sospensione cautelare, che rimarrà in vigore fino a ulteriori decisioni. La vicenda riguarda il rischio di squalifica per il nuotatore, coinvolto in un procedimento in corso.
Christian Bacico è risultato positivo al clostebol metabolita in occasione di un controllo antidoping disposto da NADO Italia e il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la sospensione cautelare del nuotatore, che resterà in vigore in attesa degli sviluppi del procedimento e delle decisioni che verranno prese dagli organi competenti. Il 20enne lombardo si era messo in luce agli ultimi Mondiali di nuoto: a Singapore, infatti, aveva contribuito al sesto posto della 4×100 mista mixed (con tanto di frazione a dorso chiusa in 52.68 in batteria), era stato decimo sui 100 dorso (52.72 in batteria e in semifinale) e aveva stabilito il primato nazionale cadetti sui 200 dorso (1:56. Oasport.it
Christian Bacico positivo al clostebol: arriva la sospensione cautelare. Rischio squalifica - Christian Bacico è risultato positivo al clostebol metabolita in occasione di un controllo antidoping disposto da NADO Italia e il Tribunale Nazionale ... oasport.it
Bacico protagonista al trofeo Sapio si impone nei 200 dorso - Christian Bacico si mette subito in luce nei 200 dorso nella prima giornata del 51esimo trofeo "Nico Sapio", meeting intitolato alla memoria del giornalista Rai deceduto insieme alla selezione della ... laprovinciapavese.gelocal.it
#nuoto #Assoluti2025 Open 200 DO m Mattia Morello 1’52.15 Daniele Del Signore 1’52.42 Christian Bacico 1’53.45 #swimlovers #takeyourmarks #swimming - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.