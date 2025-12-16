Choc in una scuola a Mosca | alunno di 10 anni uccide a coltellate il compagno di classe

Un grave episodio si è verificato in una scuola di Odincovo, vicino a Mosca, dove un alunno di 10 anni ha colpito a morte un compagno di classe con un'arma bianca. L'incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi su sicurezza e prevenzione nelle scuole.

